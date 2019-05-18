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عدو ميسي يقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

السبت 18/مايو/2019 - 12:56 ص
عدو ميسي يقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس
رونالدو
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علاء خليف
 
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اقترب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان من الانضمام لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع إيكاردي حول تفاصيل عقده لضمه في الميركاتو الصيفي، لكن يبقى اتفاق الناديين على الصفقة هو العقبة الوحيدة.

 

وذكرت الصحيفة إلى أن يوفنتوس اتفق مع إيكاردي منذ عدة أسابيع على توقيع عقد لمدة 5 سنوات، يحصل خلاله على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

 

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يحاول إدخال ظهيره البرازيلي دوجلاس كوستا ضمن الصفقة لضم إيكاردي، لكن لا تريد إدارة إنتر ميلان سوى الحصول على القيمة المالية فقط.

 

وشارك الدولي الأرجنتيني في 35 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم بكل البطولات، وقد سجل 16 هدفا وصنع 5 أهداف.

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