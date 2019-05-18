مجموعة شركات المتحدة تنفي استبعاد تامر مرسي من رئاسة مجلس إدارتها
السبت 18/مايو/2019 - 12:24 ص
الفجر الفني
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أصدرت مجموعة شركات المتحدة، بيانًا نفت فيه بشكل قاطع ما يتردد من شائعات باستبعاد رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان.
وجددت المجموعة ثقتها في رئيس مجلس ادارتها تامر مرسي، خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة، معلنه عن دعمها المطلق له خلال الفترة القادمة لاستكمال النجاحات التي تحققت.
هذا وقد جاء البيان نافيا لما يروجة احد المنتجين المشهورين الذي لم يجد بديلا عن إطلاق تلك الشائعة ردًا على النجاحات التي تحققت من خلال رئيس مجلس ادارة مجموعة المتحدة خلال الفترة السابقة.
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- مجموعة شركات المتحدة تنفى استبعاد تامر مرسى من رئاسة مجلس إدارتها