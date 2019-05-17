أسعار الذهب تسجل أدني مستوياته في شهر مايو

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى بأسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد المعدن أكثر من 10 دولارات، بضغط من قوة الدولار والتى اقتربت من أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين ما يرفع تكلفة شراء المعدن الأصفر.





ويأتي الهبوط في قيمة الذهب مع بيانات اقتصادية تشير إلى تحسن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي لأعلى مستوى في 15 عاماً.





كما يراقب المستثمرون التطورات التجارية مع تكهنات حول تضاؤل فرص استكمال المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الذي قررت فيه واشنطن تأجيل التعريفات ضد واردات السيارات لمدة 6 أشهر.





ولكن في بداية الأسبوع كان الذهب سجل مكاسب قوية وتجاوز حاجز 1300 دولار للأوقية، إلا أنه عاود الهبوط مع مكاسب الأسهم خلال الـ3 جلسات الماضية، ليسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 0.9 بالمئة.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمئة أو ما يعادل 10.50 دولار إلى 1275.70 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 مايو الجاري.





في حين هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمئة ليتراجع إلى 1276.83 دولار للأوقية، في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 97.910.