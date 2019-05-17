البورصة الأمريكية تغلق على تراجع و"داو جونز" يسجل أطول موجة خسائر

واصلت مؤشرات البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، ليسجل "داو جونز" أطول موجة خسائر أسبوعية منذ 2016.





وينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات التجارية، حيث ذكر تقرير صحفي أن المناقشات بين الصين والولايات المتحدة تعثرت بسبب قرار واشنطن الذي يستهدف شركة "هواوي.





وكانت صحيفة تابعة للحكومة الصينية قد ألمحت إلى تراجع فرص استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع استمرار التهديدات الأمريكية.





ويأتي الهبوط في وول ستريت بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بتأجيل فرض رسوماً على السيارات الواردة للولايات المتحدة لمدة 6 أشهر قادمة من الآن لحين عقد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.





وبالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 عاماً خلال الشهر الجاري.





وعند إغلاق الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4 بالمئة أو ما يعادل 98 نقطة تقريباً مسجلاً 25764 نقطة، ليسجل خسائر بنحو 0.7 بالمئة للأسبوع الرابع على التوالي في أطلو موجة هبوط أسبوعية منذ 2016.





كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.6 بالمئة ليتراجع إلى 2859.5 نقطة، لينخفض بنسبة 0.8 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





وشهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي هبوطاً إلى مستوى 7816.2 نقطة بانخفاض 1.04 بالمئة، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.3 بالمئة





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمئة إلى مستوى 97.987.