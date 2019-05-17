ياسمين عبد العزيز تتذكر لحظات القبض علي والدها ووفاته! (فيديو)

تذكرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، "سلمي"، لحظات القبض على والدها مصطفى خلال أحداث مسلسل "لآخر نفس"، وذلك عندما تذهب لشقته القديمة خلال إحدى حلقات العمل، وتجد بجانبها زوجها "حازم" يواسيها.





مسلسل "لآخر نفس" تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة " سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة" حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.





والمسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني