الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحري والقاهرة
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:08 م
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس معتدل علي السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، بينما يسود طقس معتدل ليلًا.
وأفاد البيان أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطراب في حالة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 18 35
الإسكندرية: 18 26
شبين الكوم: 18 34
مطروح: 17 25
دمياط: 18 26
السويس 19 34
نخل: 14 33
شرم الشيخ: 27 36
أسوان: 21 40
شلاتين: 27 35
رفح: 15 30
الفيوم: 19 35
وأفاد البيان أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى 1،5 متر، بينما هناك اضطراب في حالة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:
القاهرة: 18 35
الإسكندرية: 18 26
شبين الكوم: 18 34
مطروح: 17 25
دمياط: 18 26
السويس 19 34
نخل: 14 33
شرم الشيخ: 27 36
أسوان: 21 40
شلاتين: 27 35
رفح: 15 30
الفيوم: 19 35
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