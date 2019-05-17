والدة تمار تكشف لشقيقتها عن تهديدات تلقتها قبل مقتلها في "الكاتب"
الجمعة 17/مايو/2019 - 10:56 م
شيماء عطية
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كشفت والدة تمارا لابنتها، أن ابنتها تمارا قبل رحيلها تلقت تهديدات من سيدة مجهولة، وأنها نادمة لأنها تركتها تخرج في الليلة التي قتلت فيها، رغم معرفتها بالتهديدات، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الكاتب".
مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.
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