ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

والدة تمار تكشف لشقيقتها عن تهديدات تلقتها قبل مقتلها في "الكاتب"

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:56 م
والدة تمار تكشف لشقيقتها عن تهديدات تلقتها قبل مقتلها في الكاتب
الكاتب
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
كشفت والدة تمارا لابنتها، أن ابنتها تمارا قبل رحيلها تلقت تهديدات من سيدة مجهولة، وأنها نادمة لأنها تركتها تخرج في الليلة التي قتلت فيها، رغم معرفتها بالتهديدات، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الكاتب".

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.
١
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان باسل الخياط الكاتب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية