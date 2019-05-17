"الهيل": قطر تنظيم إجرامي وليست دولة
الجمعة 17/مايو/2019 - 10:59 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إنه من ضمن القضايا المرفوعة ضد قطر قضية رشوة سياسية ونصب احتيال وسرقة حقوق الملكية الفكرية، واختراق وتجسس، وتهريب مخدرات، واستعباد الموظفين، وانتهاك حقوق الإنسان ، وقطر هذه ليست دولة وإنما تنظيم إجرامي.
وأضاف "الهيل"، خلال فيديو بثه على قناة اليوتوب باسم "مجلس خالد الهيل": "لدينا واجب وطني لتصحيح مفاهيم المواطنين القطريين، وسنعقد العديد من الجلسات والندوات التثقيفية ونشرها، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الأفلام الوثائقية لتقديم الحقائق بدون تزيف".
وتابع نحن المعارضين ليس لدينا إمكانية لعرض وجه نظرنا ورأينا وهذا المنبر سوف نعرض فيه أفكارنا، متهما تنظيم حمد بتزيف تاريخ قطر الوطني.
Advertisements
المزيد عن: قطر دولت خالد الهيل تنظيم إجرامي انتهاك الحقوق
- المعارضة القطرية: يجب على الدوحة نفي الاتهامات الموجهة إليها قولا وعملا
- خالد الهيل: تميم يستبدل أهل قطر بالقرضاوي وبشارة والمرتزقة
- خالد الهيل: سنقطف ثمار لقاء شيوخ آل ثاني قريبًا
- "الهيل": على من نرمي الحذاء في قطر يا تشرشل؟
- أهم أخبار قطر اليوم السبت 10/3/2018
- بعد اختفائه.. معارِضة قطرية ترجح تصفيه تنظيم الحمدين لـ"خالد الهيل"
- خالد الهيل يكشف عدد القضايا ضد تميم وموزة والأسرة الحاكمة في قطر
- المعارضة القطرية: النظام القطري عار على شعبه والوضع غير مستقر
- الهيل: الوضع غير مستقر في قطر.. ويؤكد: هدفنا كشف حقائق النظام المجرم
- خالد الهيل يكشف عن القضايا المرفوعة ضد قطر