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"الهيل": قطر تنظيم إجرامي وليست دولة

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:59 م
الهيل: قطر تنظيم إجرامي وليست دولة
خالد الهيل
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وكالات
 
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قال الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إنه من ضمن القضايا المرفوعة ضد قطر قضية رشوة سياسية ونصب احتيال وسرقة حقوق الملكية الفكرية، واختراق وتجسس، وتهريب مخدرات، واستعباد الموظفين، وانتهاك حقوق الإنسان ، وقطر هذه ليست دولة وإنما تنظيم إجرامي.


وأضاف "الهيل"، خلال فيديو بثه على قناة اليوتوب باسم "مجلس خالد الهيل": "لدينا واجب وطني لتصحيح مفاهيم المواطنين القطريين، وسنعقد العديد من الجلسات والندوات التثقيفية ونشرها، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الأفلام الوثائقية لتقديم الحقائق بدون تزيف".


وتابع نحن المعارضين ليس لدينا إمكانية لعرض وجه نظرنا ورأينا وهذا المنبر سوف نعرض فيه أفكارنا، متهما تنظيم حمد بتزيف تاريخ قطر الوطني.


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المزيد عن: قطر دولت خالد الهيل تنظيم إجرامي انتهاك الحقوق
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