مفاجأة.. مارتن لاسارتي يستقر على الإطاحة بنجم الأهلي من تشكيلته

يفكر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في الاستعانة بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن في المباريات المقبلة المتبقية للفريق في الموسم.

وأكد مصدر في الأهلي أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق غير راض عن مستوى أحمد فتحي وذلك بعد تراجع مستواه الفني والبدني في المباريات الأخيرة خاصة في لقاء إنبي أمس وأنه ينوي إعادة محمد هاني بدلا منه والدفع به في المباريات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن لاسارتي منح فتحي فرصة في المباريات الماضية عقب إصابة محمد هاني نظرًا لخبراته الكبيرة واستجابة لطلبه المتكرر بالمشاركة في المباريات للعودة لحسابات المنتخب المصري قبل بطولة أمم أفريقيا ولكن مستواه الفني أصبح خطيرًا على الفريق وهناك اتجاه قوي الآن في إعادة محمد هاني أساسيًا.

يذكر أن الأهلي فاز على إنبي أمس الخميس بثنائية نظيفة وواصل احتلاله لصدارة جدول الدوري برصيد 73 نقطة.