محمد نور يهنئ النصر
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:57 م
أحمد علي
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هنأ الدولي السعودي السابق اللاعب محمد نور فريق النصر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 .
وقال نور في تصريحات صحفية له: "ألف مبروك لنادي النصر
رئيس وإدارة وجماهير، صراحة موسم استثنائي".
وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة
الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة ، وتربعه على صدارة الترتيب
برصيد 70 .
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