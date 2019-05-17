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محمد نور يهنئ النصر

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:57 م
محمد نور يهنئ النصر
محمد نور
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أحمد علي
 
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هنأ الدولي السعودي السابق اللاعب محمد نور فريق النصر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 .

 

وقال نور في تصريحات صحفية له: "ألف مبروك لنادي النصر رئيس وإدارة وجماهير، صراحة موسم استثنائي".

 

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة ، وتربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .

 

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