محمد نور يهنئ النصر

هنأ الدولي السعودي السابق اللاعب محمد نور فريق النصر السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 .

وقال نور في تصريحات صحفية له: "ألف مبروك لنادي النصر رئيس وإدارة وجماهير، صراحة موسم استثنائي".

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة ، وتربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .