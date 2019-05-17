محمد رمضان يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: "استاذ ورئيس قسم الفن"

حرص الفنان الشاب محمد رمضان على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين والذي يوافق اليوم الجمعة ١٧ مايو.





ونشر "رمضان" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للزعيم، وكتب: "عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ورئيس قسم الفن واحد من جمهورك".





من ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان في سباق رمضان بمسلسل "زلزال"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.