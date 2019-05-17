سماع دوي انفجارات كبيرة في محيط العاصمة السورية (فيديو)
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:22 م
وكالات
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قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، إن انفجارا دوى في محيط العاصمة دمشق، مضيفة أن دفاعات الجيش الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من اتجاه إسرائيل.
وبحسب ما نقلت "سانا"، فإن الدفاعات الجوية في الجيش السوري استطاعت أن تسقط عددا من الأجسام القادمة من إسرائيل.
وأوضح مصدر عسكري سوري أن وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها.
وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.
ولم ترد أنباء حول وقوع خسائر أو ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية.
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