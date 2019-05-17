4 أشخاص يطلقون النار على عامل اكتشفوا تورطه في سرقة سيارة بالمنيا

أصيب عامل بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بطلق ناري على يد 4 أشخاص ذهبوا إليه أمام منزله وأطلقوا الرصاص علية محدثين إصابته بعدما اكتشفوا تورطه في سرقة سيارتهم بالاشتراك مع آخرين.





كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بإصابة عامل بمركز ديرمواس بطلق ناري أثناء تواجده أمام منزله.





وعلي الفور انتقل العقيد عصام ابو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب، والمقدم محمد الدروي رئيس مباحث ديرمواس والرائد علاء البرادعي لفحص البلاغ حيث تبين إصابة ا.ع عاطل وان 4 أشخاص أطلقوا الرصاص أثناء تواجده أمام منزله، محدثين إصابته وذلك بسبب تورطه مع أشخاص آخرين من مركز ديروط بأسيوط في سرقة سيارتهم وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم وجار معرفة ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



