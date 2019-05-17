دول الأزمات × أسبوع.. مقتل 15 حوثيا في الجوف.. والجيش الليبي يشن هجوما على محور الطويشة

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

مقتل وإصابة 30 مدنيًا في هجوم صاروخي على مخيم النيرب قرب حلب

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية.

حفتر يلتقي كونتي في روما قبل اجتماعه في باريس مع ماكرون

نقلت وكالة أنباء الإيطالية أنسا، الخميس، أن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي استقبل في قصر شيغي، بالعاصمة الإيطالية روما قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في "مباحثات مفاجئة" حسب الوكالة.

تطورات جديدة في عملية تسليم الحوثيين لموانئ الحديدة

أكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة غرب اليمن، أن الحوثيين سلموا موانئ المحافظة إلى "خفر السواحل"، مشيرة إلى أن هناك "الكثير من العمل" لإزالة المظاهر العسكرية من الموانئ الثلاثة.

بدورها، أشارت بعثة الأمم المتحدة، إلى أن مايكل لوليسغارد، رئيس "لجنة تنسيق إعادة الانتشار"، زار الثلاثاء الماضي موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، للتحقق من إعادة انتشار قوات الحوثيين، مشيرة إلى أن الفرق التابعة لها تقوم "بمراقبة عملية إعادة الانتشار".

الجيش الليبي يحبط هجوما للمليشيات ويقبض على اثنين من عناصرها بطرابلس

أحبط الجيش الوطني الليبي، الإثنين، عملية التفاف على قواته نفذتها المليشيات الإرهابية خلف معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.

مقتل 15 حوثيا في الجوف

قتل 15 مسلحًا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

الجيش الوطني الليبي يشن هجوما في محور الطويشة في طرابلس

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عدت غارات مكثفة على منطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.

الميليشيات الحوثية تبدأ الانسحاب من موانئ الحديدة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر ميدانية، يوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية بدأت في الانسحاب من موانئ مدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

ولفت إلى أن عملية الانسحاب من الموانئ المطلة على البحر الأحمر، تتم بحضور مراقبين دوليين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعزز قواته على حدود غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيز قواته العسكرية على الحدود مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع ذكرى نقل السفارة الأمريكية للقدس ويوم النكبة الـ 71.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد نشر جيش الاحتلال جنوده وآلياته العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك تحسباً لأي مواجهات قد تندلع غداً، بالتزامن مع مظاهرات تدعو لها الفصائل الفلسطينية.

ونشر جيش الاحتلال منظومة القبة الحديدية الاثنين بعدة مدن وبلدات محتلة، تحسباً لأي تصعيد مع الفصائل الفلسطينية في غزة.