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حسام موافي يحذر مرضى التليف الكبدي من اللحوم الحمراء

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:45 م
حسام موافي يحذر مرضى التليف الكبدي من اللحوم الحمراء
حسام موافي
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أمنية فوزي
 
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نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مرضى الكبد بالمتابعة الدورية مع الطبيب، متابعًا: "مشكلة مرض الكبد الوحيدة في المتابعة".

وأشار "موافي"، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن غيبوبة الكبد غيبوبة لطيفة، ومعظم المرضى يستيقظون منها.

وحذر مرضى التليف الكبدي من تناول اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني، لافتًا إلى أنها تشكل خطورة على مرضى التليف الكبدي، متابعًا: "غيبوبة الكبد الأساسية تحدث بسبب اللحم وما شابه".
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