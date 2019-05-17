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محمد رمضان يصفع نائب برلماني ويدخل السجن في "زلزال"

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:31 م
محمد رمضان يصفع نائب برلماني ويدخل السجن في زلزال
زلزال
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سارة إبراهيم
 
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شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "زلزال"، تقدم "محمد حربي" محمد رمضان لخطبة "أمل" هنادي مهنى، من والدها "خليل السواح" ماجد المصري، ويضعه الأخير في موقف محرج أمام أقاربه من كبار المسئولين بهدف رفض الزيجة.

يتطور الأمر بين "الأستاذ زهدي" أحمد صيام بعده توسطه في الزواج ويخدعه "السواح" بموافقته، فيعبر عن استيائه منه بكلمات غير لائقة، فينهره "قاسم" عضو مجلس النواب وزوج ابنة "السواح" ويصفعه، فيرد "حربي" عليه بنفس الأمر، مما يتسبب في سجنه.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، يوسف عثمان، أحمد صيام، منى عبد الغني، سامي عبد العليم، وعدد آخر من النحوم.

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