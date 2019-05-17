منصة Watch iT تعلن عن مفاجأة سارة للمشتركين (فيديو)
الجمعة 17/مايو/2019 - 08:21 م
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أعلنت منصة Watch iT، إنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل و تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات المنصة و بناء عليه قررت ادارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة ايام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.
وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي لها، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها و تتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا و حتى نهاية شهر مايو ٢٠١٩ للتسجيل Www.watchit.com.
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