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قضاة البحيرة يحيون ذكرى استشهاد "هشام بركات" (صور)

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:13 م
قضاة البحيرة يحيون ذكرى استشهاد هشام بركات (صور)
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إسلام أمين
 
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أحيا مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، برئاسة المستشار حامد عيساوي، ذكرى وفاة النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي ينظمه النادي.

وقد شهد حفل الإفطار كل من اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مدير الأمن، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، والمستشار محمد عبدالغني رئيس محاكم الاستئناف، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر.

جدير بالذكر أن محامي الشعب النائب العام السابق المستشار هشام بركات، استشهد بعد أن استهدفته يد الإرهاب والغدر، أثناء توجهه إلى مكتبه في نهار شهر رمضان المبارك.

وتولي الشهيد هشام بركات منصبه في 10 يوليو 2013، بعد أن أدى اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور بقصر الاتحادية خلفًا للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.

وتخرج بركات، المولود في 21 نوفمبر 1950، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية في 2012، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

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