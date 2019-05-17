سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5/17/ 2019
الجمعة 17/مايو/2019 - 06:09 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
55.88 جنيه للشراء
56.23 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
55،89 جنيه للشراء
56،17 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
55،84 جنيه للشراء
56،42 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
55،84 جنيه للشراء
56،25 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
55،29 جنيه للشراء
56،25 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
55.18 جنيه للشراء
56.44 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
55،79 جنيه للشراء
56،74 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
55،62 جنيه للشراء
56،34 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
55.88 جنيه للشراء
56.23 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
55،89 جنيه للشراء
56،17 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
55،84 جنيه للشراء
56،42 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
55،84 جنيه للشراء
56،25 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
55،29 جنيه للشراء
56،25 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
55.18 جنيه للشراء
56.44 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
55،79 جنيه للشراء
56،74 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
55،62 جنيه للشراء
56،34 جنيه للبيع
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