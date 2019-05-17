فالفيردي يطالب برشلونة بضم هذا الثلاثي
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:52 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فالفيردي طلب من إدارة البلوجرانا التعاد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى ثنائي آرسنال لاكازيت أوباميانج.
واقترب مسؤولي برشلونة من حسم صفقة أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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