سمية الخشاب تكشف تفاصيل جديدة لأسباب طلاقها من أحمد سعد وتتهمه بالشروع في القتل
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:32 م
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كشفت الفنانة سمية الخشاب تفاصيل جديدة في قضية طلاقها من الفنان أحمد سعد، مشيرة إلى أنها تعرضت لحادث شروع في قتل خطأ لأنه ضربها بشدة في منطقة الطحال بيده التي يوجد بها خاتم ما أدى إلى إنفجار الطحال وحدث لها نزيف داخلي ، ما جعلها تعاني من ذلك لمدة يومين حتى ذهبت إلى الطبيب الذي أجرى لها عملية استئصال للطحال.
وأضاف سمية الخشاب خلال حوارها لبرنامج “شيخ الحارة” المذاع على فضائية ” القاهرة والناس”، مساء اليوم الموافق الأربعاء 15 مايو 2019، إنها تتهم أحمد سعد بالشروع في قتلها وتسبب لها في عاهة مستديمة لأنها فقدت طحالها بسبب أحمد سعد.
سمية الخشاب: تعرضت لشروع في قتل والسبب أحمد سعد
وتابعت الفنانة الشهيرة سمية الخشاب: ” أنا تعرضت للضرب المبرح في ظهري ضربات متعددة بيده في مكان الطحال ما أدى إلى انفجاره ونزفت لمدة يومين وكنت سأموت وذهبت إلى الدكتور يحيى زكريا وحصلت على نقل دم بكميات كبيرة”، مضيفة: “وأنا في العناية المركزة بين الحياة والموت وفي العمليات واستشهد وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قلت للدكتور أحمد سعد هو السبب في ذلك ولم استطع أن أخبر أمي بذلك لأنها مصابة بمرض القلب حتى لا يحدث لها أي تضاعفات”.
وأكدت سمية الخشاب أن طليقها قال إنه ( لم يكن في وعيه أثناء الضرب ولا كان متعمد يفعل ذلك)، مضيفة: ” أنا حدثت لي فتحة اسمها فتحة استكشاف لإنقاذ حياة، وهذا يعتبر شروع في قتل، وأنا لا أحب الفضائح لأننا مشاهير وأخاف على سمعتنا”.
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