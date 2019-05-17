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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 5/17/ 2019

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:24 م
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 5/17/ 2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر الريال السعودى خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا،  لتصبح أسعار صرف الريال السعودي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.60 جنيه للشراء
4.64 جنيه للبيع
 
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.53 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.53 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.5 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.53 جنيه للشراء 
4.56 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB:
4.51 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.47 جنيه للشراء
4.6 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.53 جنيه للشراء
4.57 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.51 جنيه للشراء
4.57 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس:
4.52 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول:
4.51 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي:
4.5 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع 


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