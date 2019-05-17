الجنيه الاسترليني يتراجع دون مستوى 1.28 دولار

تراجع الجنيه الاسترليني عن مستوى 1.28 دولار أثناء التعاملات اليوم بينما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحديات في الاحتفاظ بمنصبها وتمرير اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.





وتتضرر العملة البريطانية أيضا من أجواء تفادي المخاطرة وسط تهديد بأن التوترات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد تتحول إلى حرب تجارية شاملة.



