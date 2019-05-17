ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجنيه الاسترليني يتراجع دون مستوى 1.28 دولار

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:50 م
الجنيه الاسترليني يتراجع دون مستوى 1.28 دولار
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تراجع الجنيه الاسترليني عن مستوى 1.28 دولار أثناء التعاملات اليوم بينما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحديات في الاحتفاظ بمنصبها وتمرير اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتضرر العملة البريطانية أيضا من أجواء تفادي المخاطرة وسط تهديد بأن التوترات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد تتحول إلى حرب تجارية شاملة.

وهبط الاسترليني 0.4% أمام العملة الأمريكية إلى 1.2794 دولار وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما انخفض 0.2% مقابل اليورو إلى 87.40 بنس وهو أقل مستوى منذ التاسع عشر من فبراير.
Advertisements
المزيد عن: سعر الجنيه الاسترلينى الجنيه الاسترلينى في العالم الجنيه الاسترلينى اليوم الجنيه الاسترليني اسعار الجيه الاسترلينى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية