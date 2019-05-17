الجنيه الاسترليني يتراجع دون مستوى 1.28 دولار
الجمعة 17/مايو/2019 - 03:50 م
Advertisements
Advertisements
تراجع الجنيه الاسترليني عن مستوى 1.28 دولار أثناء التعاملات اليوم بينما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحديات في الاحتفاظ بمنصبها وتمرير اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتضرر العملة البريطانية أيضا من أجواء تفادي المخاطرة وسط تهديد بأن التوترات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد تتحول إلى حرب تجارية شاملة.
وهبط الاسترليني 0.4% أمام العملة الأمريكية إلى 1.2794 دولار وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما انخفض 0.2% مقابل اليورو إلى 87.40 بنس وهو أقل مستوى منذ التاسع عشر من فبراير.
Advertisements
المزيد عن: سعر الجنيه الاسترلينى الجنيه الاسترلينى في العالم الجنيه الاسترلينى اليوم الجنيه الاسترليني اسعار الجيه الاسترلينى
- هبوط حاد للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي
- تراجع ملحوظ لليورو بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
- الاسترليني يواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم
- هبوط يصيب "الاسترليني" بعد تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا
- "الاسترليني" يتراجع والدولار يصعد بعد زيادة أسعار الفائدة
- الدولار يتراجع مقابل العملات الرئيسية
- "الاسترليني" يرتفع أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم
- الاسترليني يهبط أمام الدولار مع تزايد الضغوط على ماي للرحيل