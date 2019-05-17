رمضانيات_كروية (12) .. 9 مدربين أجانب صنعوا أمجاد الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

يقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الثانية عشر من سلسلة " رمضانيات كروية " المدربين الأجانب الذين حققوا إنجازات إفريقية مع الأندية المصرية طوال تاريخ مشاركاتها بالبطولات الإفريقية للأندية:-

1- مانويل جوزيه:

يعتبر البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية والقلعة الحمراء، وأكثر المدربين تتويجًا بالألقاب الإفريقية حيث حصد 8 ألقاب إفريقية خلال قيادته للأهلي بواقع 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام 2001، 2005، 2006، 2008، بينما فاز بكأس السوبر الإفريقي 4 مرات أيضًا أعوام 2002، 2006، 2007، 2008، كما حصد معه برونزية كأس العالم للاندية عام 2006.

2- مايكل إيفرت:

يعتبر المدرب الإنجليزي مايكل إيفرت صانع إنجازات المقاولون العرب الإفريقية، حيث حصد مع "ذئاب الجبل" لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرتين متتاليتين، الأولي عام 1982 على حساب فريق باور ديناموز الزامبي بعد فاز عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب وكان هذا أول ألقاب الأندية المصرية بالبطولة القارية، بينما اللقب الثاني كان عام 1983 علي حساب فريق أجازا لومي بطل توجو وتعادل معه سلبيًا في لقاء الذهاب، بينما حقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 6-1 في الإياب.

مايكل إيفرت تولي تدريب قطبي الكرة المصرية الزمالك عامي 1981، 1982، والأهلي عام 1991لكنه لم يحقق معهما أي إنجازات تُذكر قبل أن يرحل عن مصر، تاركًا ذكري رائعة في تاريخ المقاولون العرب.

3- كابرال:

البرازيلي "كابرال" المدير الفني السابق للزمالك واحد من المدربين الأجانب الذين حققوا بعض إنجازات الأندية المصرية، حيث توج مع الفارس الأبيض بأخر ألقابه ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002 على حساب فريق الرجاء المغربي بعدما تفوق عليه بهدف دون رد في مجموع المباراتين، كما توج معه بكأس السوبر الإفريقي 2003 علي حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-1.

4- ويرنر أولك:

تولي المدرب الألماني ويرنر أولك القيادة الفنية للزمالك في موسمي 1995-1996، 1996-1997، وحقق مع الفارس الأبيض ثلاثية تاريخية بمعاونة مواطنه ديثلم فيرنر ممثلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1996 علي حساب شوتنج ستارز، وكأس السوبر الإفريقي 1997 أمام المقاولون العرب، والبطولة الأفرو آسيوية في نفس العام على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

5- باركر:

قاد الإنجليزي ريتشي باركر الزمالك في موسم 1986-1987، ونجح في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك عام 1986 على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وايابًا بنتيجة 2-0.

6- آلان هاريس:

تولي المدرب الإنجليزي آلان هاريس القيادة الفنية للأهلي موسمي 1993-1994، 1994-1995، ونجح في قيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1993 علي حساب فريق أفريكا سبورت الإيفواري بعدما تغلب عليه 2-1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وكان هذا اللقب الرابع للأهلي في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية.

7- مايكل كروجر:

يعتبر الألماني "كروجر" من الأسماء المعروفة في الكرة المصرية حيث أنه تولي تدريب أكثر من فريقًا مصريًا مثل المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، وانبي، ونجح في الحصول على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مع المقاولون عام 1996 على حساب فريق إيه سي سودجراف بطل الكونغو حيث تعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الذهاب وفاز ذئاب الجبل برباعية نظيفة في لقاء الإياب.

8- أوتوفيستر:

نجح الألماني أوتوفيستر في حصد لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مع الزمالك عام 2000 علي حساب فريق كانون ياوندي، حيث فاز الزمالك بنتيجة 4-1 في لقاء الذهاب، بينما خسر ايابًا بهدفين دون مقابل، ليمنح الزمالك أول ألقابه بالبطولة الإفريقية.

9- جاريدو:

المدرب الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، بعدما قاد الأهلي للتتويج بأول لقب لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في تاريخ أندية مصر، وذلك عام 2014 على حساب فريق سيوي سبورت الإيفواري، حيث خسر الأحمر في كوت ديفوار 2-1 قبل أن يفوز 1-0 في القاهرة، ليصبح "جاريدو" أول مدرب يحصد كأس الكونفيدرالية مع الأندية المصرية.