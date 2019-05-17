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لمحو أمية مليون مواطن.. "الشباب والرياضة" تستكمل مشروع "المصريون يتعلمون" بمختلف المحافظات

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:29 م
لمحو أمية مليون مواطن.. الشباب والرياضة تستكمل مشروع المصريون يتعلمون بمختلف المحافظات
وزير الشباب والرياضة
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أسماء قورة
 
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وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستكمال مشروع "المصريون يتعلمون"، واستمرار فتح فصول لمحو الامية بجميع مراكز الشباب والهيئات الرياضية وجميع الأماكن الصالحة لفتح الفصول بجميع المحافظات، وذلك لمحو أمية مليون مواطن في الشريحة العمرية من 16 عاما فأكثر.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة بالدكتور عاشور العامري الرئيس التنفيذي لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور عددا من قيادات الجهتين، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء الجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة لتحقيق أهداف المشروع، والوقوف على نتائج المراحل السابقة وتقييمها.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بتكثيف قوافل "المصريون يتعلمون" بحلايب والمحافظات الحدودية.
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