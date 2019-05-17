طرح مشروعات طرق بـ90 مليون جنيه في الوادي الجديد
الجمعة 17/مايو/2019 - 03:18 م
هدير محمود
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أعلن فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروع رصف طريق يربط بين واحة بلاط ومدينة موط بمركز الداخلة وازدواج طريق بمركز الخارجة بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.
أكدت وكيلة وزارة النقل مديرة فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، انتهاء إجراءات طرح رصف طريق بلاط - موط بطول 20 كيلو متر وازدواج طريق الخارجة - الداخلة من أمام بنك مصر لمسافة ثلاثة كيلومترات.
أضافت إبراهيم، أن العمل جارى فى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى مثل طريق الخارجة أسيوط والخارجة أبو طرطور وباريس درب الأربعين والطريق الدائري بمدينة موط بطول ثمانية وعشرين كيلو مترًا.
أكدت وكيلة وزارة النقل مديرة فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، انتهاء إجراءات طرح رصف طريق بلاط - موط بطول 20 كيلو متر وازدواج طريق الخارجة - الداخلة من أمام بنك مصر لمسافة ثلاثة كيلومترات.
أضافت إبراهيم، أن العمل جارى فى تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى مثل طريق الخارجة أسيوط والخارجة أبو طرطور وباريس درب الأربعين والطريق الدائري بمدينة موط بطول ثمانية وعشرين كيلو مترًا.
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