67.7 مليون جنيه صافي مبيعات "الأجانب "هذا الأسبوع





استحوذت تعاملات المصريين نسبة 61.5% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة 31.9% والعرب علي 6.6% وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بـ 67.7 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67.5% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 23%، وسجل العرب 9.5%.





وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.187.4 ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 36.5 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.





وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر مايو، بنسبة 2.23% عن الأسبوع الماضي رابحاً نحو 17.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 748.9 مليار جنيه.





وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية بشكل طفيف إلى 3.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون ورقة منفذة على 67ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 513 ملايين ورقة منفذة على 69ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 13.659.73% ليغلق عند مستوى 14.904.03 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" هبوطاً بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 608.9 نقطة.





وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.1% مغلقًا عند مستوى 1.546.43نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 capped" تراجعاً بنحو 2.4% مغلقًا عند مستوى 16.910.54 نقطة.



