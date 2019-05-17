1.6 مليار ريال استثمارات السعوديين في سوق أبو ظبي المالية

بلغت قيمة استثمارات السعوديين في سوق أبو ظبي المالية نحو 1.6 مليار ريال خلال العام الماضي، ليحتلوا المرتبة الرابعة بين المستثمرين غير الإماراتيين من حيث إجمالي قيمة التداولات التي تمت في السوق خلال العام.





وتشكل قيم تداولات المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.42 في المائة من إجمالي تداولات السوق خلال 2018، إذ تصل ملكية السعوديين إلى قرابة مليار سهم.





وبلغ عدد المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 147412 مستثمرا شكلت منهم الشركات 174 شركة فيما 174265 نصيب المستثمرين الأفراد.





وبحسب بيانات سوق أبوظبي المالية، فبلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة في السوق التي يمتلكها المستثمرون السعوديون بنهاية 2018 قرابة 2.5 مليار ريال.





وحسب بيانات اتحاد البورصات العربية، تحتل بورصة أبوظبي المرتبة الثانية بين البورصات العربية بنسبة 11.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق العربية، فيما جاءت السوق السعودية في المركز الأول بنسبة 38.9 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.





وتأسست سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 وتعد الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل والإدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.





وعلاوة على ذلك، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديها سلطة إنشاء مراكز وفروع خارج إمارة أبوظبي، وقد قامت بذلك حتى الآن في مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.





يتكون مجلس إدارة شركة أبوظبي للأوراق المالية من سبعة أعضاء يعينهم المرسوم الأميري. ويشغل أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لمدة ثلاث سنوات.







