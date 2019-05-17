"بولاق" تنفذ مزرعة "الكرامة" للحالات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد



أكد رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق بمركز الخارجة، عبد الناصر صالح، زراعة فدان لفسائل النخيل بمزرعة "الكرامة" بالقرية بمساهمات الأهالي، وجارى زراعة الفدان الثاني بهذه المزرعة والتي يخصص إنتاجها لصالح الفقراء والمحتاجين والحالات الأولى بالرعاية.



أكد عبد الناصر، أن الوحدة المحلية تحرص علي دعم الحالات المستحقة والأولي بالرعاية من خلال حزمة خدمات تقدمها في عدة مجالات بالتعاون مع الجهات المعنية، كما أن الوحدة المحلية انتهت من تركيب كشافات موفرة للطاقة وأجرت عمليات صيانة لمختلف المرافق لخدمة سكان القرية طوال الشهر الفضيل.

أعلنت الوحدة المحلية بقرية بولاق بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ مزرعة " الكرامة" لزراعة النخيل لتخصيص عائد المزرعة لدعم الحالات الأولي بالرعاية.