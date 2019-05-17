الكنيسة تعلن عن رحيل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بمصر القديمة

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية صباح اليوم عن رحيل القمص بيشوي جرجس خليل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل القبلي الأثرية بمصر القديمة عن عمر ناهز ٧٥ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت إلى ٣٩ عامًا.





جديرا بالذكر أن الأب الراحل قد ولد في ٢٥ أغسطس ١٩٤٤ ، وسيم كاهنَا علي مذبح الملاك القبلي بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في ٢ نوفمبر ١٩٨٠ ونال القمصية في ١٨ يوليو ٢٠١٢ بيد القائم مقام في ذلك الوقت نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.





ومن المقرر أن يقيم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية ومجمع كهنة المنطقة والخدام وبحضور كل أطياف الشعب صلوات الجناز علي روحه الطاهرة غدا في تمام الساعة ١١ صباحًا بكنسيته وذلك بعد أن يحضر الجثمان في الساعة ٥ فجر السبت ويسجي أمام الهيكل لحضور صلاة التسبحة حيث يعقبها القداس الإلهى في تمام الساعة ٧ صباحًا ثم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه وصلوات التجنيز.





على أن يستقبل نيافته العزاء في مساء ذات اليوم بقاعة الكنيسة في تمام الساعة ٦ مساءوستقام صلوات الثالث يوم الأحد بعد غد في تمام الساعة ١١ صباحًا عقب القداس الألهي بنفس الكنيسة .



