رئيس مركز الداخلة: تم الانتهاء من 99% من مشروع الصرف الصحي بقرية "بدخلو" بمركز الداخلة
الجمعة 17/مايو/2019 - 02:14 م
هدير محمود
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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية "بدخلو" التابعة للمركز بنسبة 99% وباعتمادات بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، على أن يجري تسليم المشروع ودخوله الخدمة خلال شهر من الآن.
وأكد كمال، أن المشروع يشمل تنفيذ خط طرد ومحطة معالجة، جاري الانتهاء من تشطيبها حاليًا علاوة على حفر خط مواسير عمومي قطر 12 بوصة لمسافة 3 كيلو مترات.
وفي سياق آخر، أضاف رئيس مركز الداخلة، أنه جارى إنشاء معهد أزهري بالقرية على مساحة 3 الاف متر مربع ويشمل 3 طوابق تتضمن فصولا دراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، بالإضافة لحجرات إدارية على أن يجري الانتهاء من التنفيذ خلال 18 شهر من تاريخ بدء التنفيذ.
وأكد كمال، أن المشروع يشمل تنفيذ خط طرد ومحطة معالجة، جاري الانتهاء من تشطيبها حاليًا علاوة على حفر خط مواسير عمومي قطر 12 بوصة لمسافة 3 كيلو مترات.
وفي سياق آخر، أضاف رئيس مركز الداخلة، أنه جارى إنشاء معهد أزهري بالقرية على مساحة 3 الاف متر مربع ويشمل 3 طوابق تتضمن فصولا دراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، بالإضافة لحجرات إدارية على أن يجري الانتهاء من التنفيذ خلال 18 شهر من تاريخ بدء التنفيذ.
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