بكاري جاساما حكما للفيديو في مباراة الزمالك ونهضة بركان

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الزامبي جاني سيكازوي حكمًا لمباراة نهضة بركان المغربي والزمالك يوم الأحد المقبل بالمغرب في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويعاون سيكازوي الأنجولي جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثان، والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل.

وعين الكاف الحكم الجامبي بكاري جاسما حكما لتقنية الفيديو "فار" في مباراة الزمالك ونهضة بركان.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام على ملعب برج العرب في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري.