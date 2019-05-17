نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 “الفصل الدراسي الثاني” الترم الثاني آخر العام الدراسي 2018/2019 نتابعها مع حضراتكم، حيث أنهى عدد من طلاب المرحلة الاعدادية خلال الفترة الأخيرة امتحانات الترم الثاني، هذا بالنسبة لطلاب الصف الأول الاعدادي، وتشهد الفترة الحالية انتظار الجميع من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الاعدادي موعد ظهور النتيجة والإعلان عنها من قبل موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي، وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، فقد تم التأكيد على اقتراب موعد ظهور النتيجة، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الإطلاع على نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 برقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات من خلال الروابط التي سنقوم بوضعها لكم في هذا المقال، وكذلك إتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها حتى يَسهل عليكم الوصول إلى نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 للطلاب.





نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 في جميع المحافظات المصرية متاحة في جميع المدارس الاعدادية بالمحافظات للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، بحيث يمكنكم الآن الحصول على النتائج بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الذهاب للشئون التعليمية في المدرسة التابع لها الطالب، وطلب الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.









نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019





نتيجة الصف الأول الاعدادي آخر العام 2019 من أهم النتائج التي يهتم الطلاب بمتابعتها، حيث تعتبر المرحلة الاعدادية مرحلة فاصلة في حياة الطالب، وذلك بسبب تأثيرها بصورة مباشرة على مستقبل الطالب، وأي مدرسة ثانوية من الممكن أن يلتحق بها الطالب فيما بعد، ومن المقرر وفقا لتصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر المطلعة، أن يتم الإعلان عن النتيجة قريبا، وذلك فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجميعها للطلاب.









نتيجة الاعدادي 2019





قم في البداية بالدخول على رابط موقع التعليم الأساسي.





قم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.





قم بإدخال الرقم القومي للطالب (يمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد).





قم باختيار المرحلة الاعدادية.





قم باختيار الصف الأول الاعدادي.





اختر 2018.





اختر الفصل الدراسي الأول.





اختر عرض النتيجة بالدرجات والتقديرات.





اضغط عرض النتيجة وانتظر حتى تظهر النتيجة.









نتيجة الاعدادي 2018 في جميع المحافظات





نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الإسكندرية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الجيزة.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القليوبية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة المنيا.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة المنوفية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القليوبية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحيرة.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الغربية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الدقهلية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الاسماعيلية.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة قنا.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسيوط.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة أسوان.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة دمياط.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة الأقصر.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة مرسى مطروح.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة السويس.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة البحر الأحمر.

نتيجة الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة شمال سيناء.





نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 وكل جديد يتعلق بأخبار النتيجة سنقوم بمتابعته مع حضراتكم من خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها هذا المقال، بحيث يمكنكم متابعة المقال والإطلاع على كل جديد بصورة مستمرة.





انتهى طلاب الصف الأول الاعدادي 2019 في عدد من المحافظات من آداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال يومين من انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات، وذلك فور الانتهاء من إجراءات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب.





نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 في جميع المحافظات سيتم توفيرها من خلال الشئون التعليمية في المدارس التابع لها الطلاب، وذلك بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظة القاهرة، والتي توفر نافذة لاستعلام نتائج صفوف النقل للمرحلة الاعدادية ومنها الصف الأول الاعدادي 2019.





نتيجة الصف الأول الاعدادي 2019 سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت بالتوازي مع اختبارات الطلاب، ويمكن لجميع الطلاب مع نهاية الأسبوع الاستعلام عن النتيجة الخاصة به من خلال الذهاب للشئون التعليمية في مدرسته ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.



