عودة الهدوء إلى البساتين عقب السيطرة على مشاجرة دامية بمساكن أطلس

عاد الهدوء الى شارع 14 بمساكن أطلس بمنطقة البساتين بعد مشاجرة دامية استمرت طوال الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة حوالى 15 شخص بينهم طفلة ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها وضبط طرفيها.





وقال أحد شاهد العيان إن أحد المتهمين فى المشاجرة قفز من اعلى عقار مما أدى أصابتة هربا من ملاحقة رجال الأمن له أثناء السيطرة على المشاجرة.





وأضاف الشاهد أن المشاجرة استعملت فيها الاسلحة البيضاء والحجارة ونجح رجال الأمن فى السيطرة عليها بعد جهود مضنية.



