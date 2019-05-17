أسامة الأزهري: نصر أكتوبر ثمرة احتشاد المصريين في ظهر جيشهم الباسل
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:16 م
هدى عبدالرازق
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وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، التحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات جزاءً لما قدم لوطنه، داعيا لوزير الحربية خلال فترة حرب أكتوبر.
وأشار "الأزهري"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى أن كل قادة حرب أكتوبر خالدين في سجل تاريخ الوطن، مضيفًا أن الشعب المصري هو لصانع الحقيقي للأبطال، ولجيشه، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تعاونت لتحقيق النصر في العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973.
وأكد أن نصر أكتوبر كان ثمرة لاحتشاد المصريين جميعًا في ظهر جيشهم الباسل، وصبرهم، وتنسيقهم، مثمنًا تمكن اللواء باقي زكي يوسف من الوصول إلى فكرة عبقرية لتحطيم خط بارليف.
وأشار "الأزهري"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى أن كل قادة حرب أكتوبر خالدين في سجل تاريخ الوطن، مضيفًا أن الشعب المصري هو لصانع الحقيقي للأبطال، ولجيشه، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تعاونت لتحقيق النصر في العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973.
وأكد أن نصر أكتوبر كان ثمرة لاحتشاد المصريين جميعًا في ظهر جيشهم الباسل، وصبرهم، وتنسيقهم، مثمنًا تمكن اللواء باقي زكي يوسف من الوصول إلى فكرة عبقرية لتحطيم خط بارليف.
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