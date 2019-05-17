فرص الأهلي.. النقطة السابعة تضمن لقب الدوري ولا عزاء للزمالك

يكفي فريق الأهلي 7 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة للتتويج بلقب الدوري المصري بصرف النظر عن نتائج الزمالك المنافس التقليدي للقلعة الحمراء على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبي ويتبقى له 3 مباريات أمام الإسماعيلي والمقاولون والزمالك إذا جمع منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة والذي يتبقى له 5 مباريات لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بينما فقد فريق بيراميدز أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري بعد توقف رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.