فرص الأهلي.. النقطة السابعة تضمن لقب الدوري ولا عزاء للزمالك
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:36 ص
الفجر الرياضي
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يكفي فريق الأهلي 7 نقاط فقط من 3 مباريات مقبلة للتتويج بلقب الدوري المصري بصرف النظر عن نتائج الزمالك المنافس التقليدي للقلعة الحمراء على اللقب.
ووصل الأهلي إلى النقطة 73 بعد فوزه على إنبي ويتبقى له 3 مباريات أمام
الإسماعيلي والمقاولون والزمالك إذا جمع منهم 7 نقاط سيضمن لقب الدوري بصرف النظر
عن نتائج الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة والذي يتبقى له 5 مباريات
لظروف مشاركته في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
بينما فقد فريق بيراميدز أي فرصة في المنافسة على لقب الدوري بعد توقف
رصيده عن 66 نقطة من 32 مباراة.
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