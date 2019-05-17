تراجع سعر البيتكوين 20% خلال تعاملات اليوم الجمعة

انخفض سعر بتكوين على نحو مفاجئ أكثر من 20 بالمئة اليوم الجمعة، فى خطوة لم يبد أن هناك محفزا محددا لها وتأتى بعد تعاف قوى للعملة المشفرة منذ أوائل أبريل دفعها لأعلى مستوى فى عشرة أشهر.





وتراجعت بتكوين إلى 6178 دولارا فى بورصة بتستامب، منخفضة 21.6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق، وهبطت فى أحدث تعاملات 8.2 بالمئة إلى 7236 دولارا.





وقال ريان راباجليا رئيس التداول لدى أو.إس.إل للسمسرة فى الأصول الرقمية "الانخفاض المفاجئ لا يبدو أنه مدفوعا بأى نبأ على وجه الخصوص".





وأضاف "بدلا من ذلك، يبدو أنه مدفوعا بأوامر بيع كبيرة من قبل بضعة أشخاص أو حتى شخص واحد، يجنى أرباحا على الأرجح بعد ارتفاع السعر فى الآونة الأخيرة أو يتطلع إلى شراء المزيد بأسعار أرخص".





وبعد أشهر من الضعف، بدأ سعر بتكوين فى الارتفاع منذ أوائل أبريل نيسان ليبلغ أعلى مستوى فى عشرة أشهر فى وقت سابق من الأسبوع الجاري.