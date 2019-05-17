أسعار الكنافة والقطايف اليوم الجمعة 17- 5- 2019 في محافظة الدقهلية
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:14 ص
محمد كشك
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رصدت " بوابة الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش، اليوم الجمعة، 2019-5-14 في شوادر ومنافذ محافظة الدقهلية، سابع أيام شهر رمضان الكريم.
حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 18 جنيها، والكنافة الإلية 16 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 20 جنيها، والجلاش 40 جنيها للكيلو، والقطايف 12 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 14 جنيها للكيلو.
بينما شهدت أسعار مكسرات رمضان، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفستق 260 جنيه، والبندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.
حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 18 جنيها، والكنافة الإلية 16 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 20 جنيها، والجلاش 40 جنيها للكيلو، والقطايف 12 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 14 جنيها للكيلو.
بينما شهدت أسعار مكسرات رمضان، استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو الفستق 260 جنيه، والبندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.
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