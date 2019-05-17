ارطغرل .. تردد قناة تي أر تي التركية TRT الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس

يحرص الكثير من ملايين المشاهدين في الدول العربية والأوروبية على متابعة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، فالجزء الخامس هو آخر جزء من المسلسل والذي تبقى منه أربع حلقات فقط على النهاية، فالملك أرطغرل هدفة توحيد شمل القبائل لمواجهة وصدّ الأعداء، ولقد أظهر البرمو الدعائي الأول للحلقة 148 من مسلسل أرطغرل الموسم الخامس قيام أريكبوغا بنصب فخ لشقيق أرطغرل غوندوغدو والمحاربين ، للايقاع به، ووصول أرطغرل في الوقت المناسب لأنفاذ حياة شقيقة غوندوغدو والمحاربين، أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 148، هي واحدة من اقوي الحلقات التي ينتظرها جمهور المشاهدين من محبي الدراما التركية حيث أنها مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة، وسيتم فيها الاستعداد للمعركة الفاصلة مع المغول، وبدايات نشأة الدولة العثمانية. على يد عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، تعرض قناة TRT المسلسل التركي أرطغرل في الساعة 7 مساء وذلك بتوقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية، وفي الساعة 8 مساءً وذلك بتوقيت السعودية، ونستعرض لكم تردد قناة تي أر تي التركية TRT الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس.





تردد قناة تي آر تي التركية





تردد تي آر تي العربية على النايل سات هو 11391 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500.





تردد تي آر تي كردي على النايل سات هو 10873 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 27500.





تردد قناة تي آر تي على اليوتلسات هو 10928 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز هو 30000.



