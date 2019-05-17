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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17/5/2019 في مصر

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:35 ص
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17/5/2019 في مصر
صورة أرشيفية
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اليوم سنقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي، كما نعمل أولاً بأول تحديث هذة الجداول في حالة تواجد أي تغيرات في السعر، كما يجد المتابع حالة من التذبذب في أسعار الحديد والأسمنت في مصر، خاصاً بعد إتخاذ الحكومة المصرية قرار تعويم سعر الدولار، وهنا صار سعر البليت هو المتحكم الرئيسي في سعر الحديد، وهذا يعد لكونه المكون الرئيسي في عملية تصنيع الحديد، ويتم الإستيراد له من الخارج بالعملة الخضراء.

أسعار طن الأسمنت إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً.

لعل ثبات سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع، ولكن في غضون ساعات قليلة مقبلة يمكن أن يتغير السعر، حيث نشهد حالة من الثبات الملحوظ وإستقرار في أسعار الحديد، بينما نجد أسعار الأسمنت قد شهدت تغير في عدد من الشركات لتتأرجح بين الصعود والهبوط، في حين شهدت بعض الشركات الإستقرار السعري له.

– حالة الإستقرار لازالت على نحو ملحوظ مسيطرة على سعر مواد البناء في الأسواق المصرية المحلية حتى تلك اللحظة، وفي حالة حدوث أي جديد سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال.

– نتابع سويًا آخر مستجدات وتطورات أسعار الحديد والأسمنت في الشركات والمصانع المصرية على مدار الساعة، وعند حدوث التغيير في السعر، حيث لوحظ هبوط طفيف في سعر طن الأسمنت بجميع الشركات.


أسعار الأسمنت في مصر :

المصنعاسم المنتجالسعر تسليم أرض المصنع
السويديالسويدي860 جنيه
أسمنت مصر بني سويفمصر بني سويف835 جنيه
أسمنت طرةطرة845 جنيه
أسمنت حلوانحلوان850 جنيه
السويس للأسمنتالسويس840 جنيه
أسمنت العريشالعسكري830 جنيه
أسمنت سيناءسيناء830 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص835 جنيه
أسمنت أسيوطالمهندس_______
الشركة العربية للأسمنتالنصرالمسلح830 جنيه865 جنيه


أسعار الحديد في مصر :

المصنعالمنتجسعر تسليم أرض المصنع
عزعز11600 جنيه
عز الدخيلةالدخيلة11600 جنيه
بشايبشاي11600 جنيه
العشريالعشري11500 جنيه
المصريينالمصريين11600 جنيه
الوطنية للصلبالعتال11550 جنيه
الكوميالكومي11430 جنيه
عطيةعطية11600 جنيه
الجيوشي للصلبالجيوشي11500 جنيه
حديد المعاديالمعادي11300 جنيه
مصر ستيلمصر ستيل11500 جنيه
الجارحيالجارحي10150 جنيه
المراكبيالمراكبي11550 جنيه
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