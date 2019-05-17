نتيجة الشهادة الابتدائية في محافظة الجيزة الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة انتهت عمليات تصحيح أوراق الاجابات ورصد درجات طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي 2019 في جميع محافظات مصر، وتم اتاحة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال مدارس الطلاب، بحيث يمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بالذهاب للمدارس والحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس ومن المعروف أن محافظة الجيزة هي الأكبر من ناحية عدد الطلبة والطالبات عن باقي محافظات مصر وايضا عدد المدارس، إلا أن محافظة الجيزة عادة ما تكون السباقة في إعلان نتائج الامتحانات كما تتميز محافظة الجيزة بوجود عدد كبير من الإدارات التعليمية وهم (العياط والبدرشين والحوامدية والصف وأطفيح وكرداسة وناهيا والدقي والمهندسين والمعادي والهرم).









نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الجيزة





صرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية الجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية لجميع طلاب المحافظة، وأيضا إعلان أسماء الطلبة المتفوقين في نتيجة الصف السادس الابتدائي سواء في المدارس، وسوف نتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان موعد إظهار النتيجة والتي ستتم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة من أداء الإختبارات إرسال كشوف الدرجات, ومنها سوف تقوم كل مدرسة نشر النتيجة لتصبح متاحة إلى جميع طلبة وطالبات المدرسة ولم يتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية كما يمنكم معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 جميع محافظات مصر.



