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الإسماعيلي في مهمة سهلة أمام الداخلية

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:20 ص
الإسماعيلي في مهمة سهلة أمام الداخلية
الإسماعيلي والداخلية
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.


ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بينما فريق الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة وضمن الهبوط مع النجوم إلى القسم الثاني.


ويبحث فريق الإسماعيلي عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذي يتنافس عليه نصف أندية الدوري المصري.


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