الإسماعيلي في مهمة سهلة أمام الداخلية
الجمعة 17/مايو/2019 - 08:20 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري.
ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بينما فريق الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة وضمن الهبوط مع النجوم إلى القسم الثاني.
ويبحث فريق الإسماعيلي عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذي يتنافس عليه نصف أندية الدوري المصري.
Advertisements
المزيد عن: الدوري المصر الاسماعيلي والداخلية الاسماعيلي اخبار الرياضة
- الداخلية يصارع النصر للتعدين في مباراة بـ 6 نقاط
- أسوان يتطلع لتخطي عقبة "ذئاب الجبل" للهروب من الهبوط
- المقاولون يخشى فخ الرجاء و"رمضان" في الدوري المصري
- صراع المقدمة والهبوط - درع الدوري يقترب من البقاء في الجزيرة.. والنصر والرجاء يصارعان شبح الهبوط
- المقاصة ودجلة في مواجهة من نوع خاص بالدوري المصري
- المصري يتحدى سموحة لإقصاء الزمالك من المركز الثالث
- إنبي في عرض الجونة