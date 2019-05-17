تحول إلى "خناقة" وأفسده الأمن الوطني.. عيد ميلاد الزعيم في أعماله الفنية (فيديو)





"مش أنا عيد ميلادي النهاردة" إفيه شهير أطلقه الزعيم عادل إمام، منذ 14 عامًا واستمر صداه حتى الآن بين الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذكرى ميلاده اليوم الجمعة الموافق 17 مايو، نتذكر مشاهد احتفاله بهذه المناسبة في ثلاثة من أعماله الفنية في السينما والدراما.









"السفارة في العمارة"

شهدت أحداث فيلم "السفارة في العمارة" عام 2005، تحول الاحتفال بعيد ميلاد "شريف خيري" عادل إمام، إلى "خناقة" بين "داليا" داليا البحيري، وعائلتها من النشطاء السياسيين الكارهين لإسرائيل، مع "ديفيد كوهين" السفير الإسرائيلي أثناء اجتماعهما في منزل "شريف" المجاور لمقر السفارة الإسرائلية.





صاحب السعادة

احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده وسط العائلة والأقارب والأصدقاء، الذين أعدوا له قالب ضخم من "التورتة" طبعت عليه صورته، والتفوا حوله يرددون أغنية "سنة حلوة يا جميل"، وذلك ضمن أحداث مسلسله "صاحب السعادة" عام 2014.





عوالم خفية

في مسلسل "عوالم خفية" عام 2018، احتفل "عز" خالد أنور بعيد ميلاده جده "هلال" عادل إمام بمفاجأة أثارت الرعب بداخله عند دخول منزله، وبحضور "دراز" صلاح عبد الله صديقه المقرب، فوجئ الزعيم بزيارة مدير الأمن الوطني وظهوره المفاجئ داخل الشقة دون استذان، ليفسد حفل عيد الميلاد.







