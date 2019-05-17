أول من رفع علم مصر بحرب أكتوبر: عشت لحظة الشهادة
الجمعة 17/مايو/2019 - 07:41 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال أحمد النجار، مقاتل بحرب أكتوبر، إنه أول من رفع علم مصر في الحرب، مشددا على أنه اقترب من الموت، وعاش لحظة الشهادة تحت الأرض، و"كنت في عداد الشهداء".
وأضاف "النجار"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن ابتسامة الشهداء تكون بسبب ما أتاهم الله من فضله.
وأشاد بالقادة الذين كانوا في الحرب، وخاصة اللواء فؤاد عزيز غالي، وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر الحقيقيين، وتسلق معهم الساتر الترابي.
وشدد على الحرب كان بها معزات أكثر من أي شيء أخر، بالإضافة للروح المعنوية العالية التي خلقها فيهم القادة، لافتا إلى أن لحظة رفع العلم كانت لحظة فارقة، وإعلان للعالم كله بأننا نحن هنا.
وأضاف "النجار"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن ابتسامة الشهداء تكون بسبب ما أتاهم الله من فضله.
وأشاد بالقادة الذين كانوا في الحرب، وخاصة اللواء فؤاد عزيز غالي، وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر الحقيقيين، وتسلق معهم الساتر الترابي.
وشدد على الحرب كان بها معزات أكثر من أي شيء أخر، بالإضافة للروح المعنوية العالية التي خلقها فيهم القادة، لافتا إلى أن لحظة رفع العلم كانت لحظة فارقة، وإعلان للعالم كله بأننا نحن هنا.
Advertisements
- ضابط بكتيبة مشاة فى حرب أكتوبر: تمكنا من فتح ممرات للعبور رغم قطع العدو الخطوط خلفنا
- مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يقترح النموذج الإعلامي خلال حرب 6 أكتوبر
- "صلاح الجابري" أحد أبطال "الثغرة" يروى ذكرياته عن نصر أكتوبر:أمريكا خططت للثغرة (فيديو)
- مكتبة دمنهور تحتفل بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء (صور)
- "المقاتل عز" لـ"الفجر": شاهدت هزيمة 67 وعودتي للميدان في أكتوبر للثأر (فيديو وصور)
- محمود عرفات يكشف لـ"الفجر" أسرار حرب أكتوبر.. ويؤكد: العدو خسر حصونه في 10 دقائق (حوار)
- قائد الفرقة 19 مشاة بحرب 73: نصر أكتوبر معجزة للجندي المصري
- عرض فيلم تسجيلي عن مبتكر فكرة إزالة الساتر الترابي في حرب أكتوبر (فيديو)