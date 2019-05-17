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أول من رفع علم مصر بحرب أكتوبر: عشت لحظة الشهادة

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:41 ص
أول من رفع علم مصر بحرب أكتوبر: عشت لحظة الشهادة
أحمد النجار - مقاتل بحرب أكتوبر
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نعيم يوسف
 
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قال أحمد النجار، مقاتل بحرب أكتوبر، إنه أول من رفع علم مصر في الحرب، مشددا على أنه اقترب من الموت، وعاش لحظة الشهادة تحت الأرض، و"كنت في عداد الشهداء".

وأضاف "النجار"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن ابتسامة الشهداء تكون بسبب ما أتاهم الله من فضله.

وأشاد بالقادة الذين كانوا في الحرب، وخاصة اللواء فؤاد عزيز غالي، وهو بطل من أبطال حرب أكتوبر الحقيقيين، وتسلق معهم الساتر الترابي.

وشدد على الحرب كان بها معزات أكثر من أي شيء أخر، بالإضافة للروح المعنوية العالية التي خلقها فيهم القادة، لافتا إلى أن لحظة رفع العلم كانت لحظة فارقة، وإعلان للعالم كله بأننا نحن هنا.
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