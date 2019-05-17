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منافسة شرسة بين أرسنال والأتليتكو على ضم موهبة الليجا

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:18 ص
منافسة شرسة بين أرسنال والأتليتكو على ضم موهبة الليجا
اوناي ايمري
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال يدرس تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأفادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بأن إيمري يرغب من إدارة آرسنال التعاقد مع دجيني داكونام نجم دفاع خيتافي الإسباني لتدعيم خط الدفاع في الصيف.

 

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن داكونام نال إعجاب مسئولي آرسنال وإيمري لكن خيتافي لن يفرط به بأقل من 35 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

 

وكشفت المجلة الفرنسية أن داكونام خاض 34 مباراة في الدوري الإسباني مع خيتافي ويعد من أحد أفضل المدافعين في البطولة.

 

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن أتلتيكو مدريد يرغب بقوة في دجيني من خيتافي ليعوض دييجو جودين في دفاع الفريق بالموسم المقبل.

 

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