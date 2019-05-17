علاء عبد العال عن صورة الشيشة: "الجوهري كان بيدخن السجائر على الدكة"

أكد علاء عبد العال، مدرب الداخلية السابق، أنه عيبًا أن يتم تصويره أثناء شربه لـ"الشيشة".

وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عيب أن يتاخد ليا صورة وانا بشرب الشيشة، هذا تعدي على حريتي الشخصية".

وأكمل: "الجوهري كان يدخن السجائر على دكة البدلاء، سأقاضي من فعل ذلك".