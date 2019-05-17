علاء عبد العال عن صورة الشيشة: "الجوهري كان بيدخن السجائر على الدكة"
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:11 ص
الفجر الرياضي
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أكد علاء عبد العال، مدرب الداخلية السابق، أنه عيبًا أن يتم تصويره أثناء شربه لـ"الشيشة".
وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي
هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عيب أن يتاخد ليا صورة وانا بشرب الشيشة، هذا
تعدي على حريتي الشخصية".
وأكمل: "الجوهري كان يدخن السجائر على دكة البدلاء،
سأقاضي من فعل ذلك".
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