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تعرف على تفاصيل الحلقة الـ12 من مسلسل"حدوتة مُرة"

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:57 ص
تعرف على تفاصيل الحلقة الـ12 من مسلسلحدوتة مُرة
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نور طلعت
 
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بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، بقبول "طارق"، مجدي كامل، بتوظيف محمد مهران فى الشركة التابعة له وذلك لأمانته الشديدة.


و مازالت تحاول "مروه سلطان"، التقرب من الرجاله والطمع فى جلب الفلوس، حيث قامت بمكالمة الدكتور النفسي الذى يعالجها وهى شخصية مفيد عاشور، ولكنها كانت تحاول تكسب مشاعره إليها وتغازله.


كما يقع "طارق"، فى ورطه حيث أن البنك الذى طلب منه قرض قام برفض إعطاءه قرض، مما تسبب في حيرته وحزنه الشديد.


جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.



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