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مقلد: نوجه الشكر لنهضة بركان على حسن الاستقبال لبعثة الزمالك

الجمعة 17/مايو/2019 - 04:00 ص
مقلد: نوجه الشكر لنهضة بركان على حسن الاستقبال لبعثة الزمالك
علاء مقلد
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أحمد الهواري
 
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب منذ قليل، استعدادا لمواجهة نهضة بركان بعد غد الأحد في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وحرص علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه الشكر لنادي نهضة بركان، على حسن الاستقبال والترحاب.

 

واستقبل البعثة وفد من نادي نهضة بركان وعلى رأسه رئيس النادي فوزي لقجع وتواجدت فرقة شعبية فلكلور لاستقبال الفريق في المطار.

 

وقامت إدارة نادي نهضة بركان بتوفير حافلات صغيرة لنقل الوفد الإعلامي الذي رافق بعثة الزمالك إلى المغرب.

 

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أجلت لقاء الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري نظرا لمنح القلعة البيضاء الفرصة لمباراتي نهضة بركان.

 

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