بعد "ريح المدام" و"كلب بلدي".. أكرم حسني يلتقي أحمد فهمي في "الواد سيد الشحات"
الجمعة 17/مايو/2019 - 03:09 ص
شيماء عطية
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حل الفنان أكرم حسني، ضيف شرف على الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمي، حيث جسد دور "سكر الدايب" ابن خالة ريتاج.
ويأتي هذا التعاون بين أحمد فهمي وأكرم حسني بعد لقائهما في فيلم "كلب بلدي"، ومسلسل "ريح المدام"، حيث يواصلان استثمار نجاحهما كثنائي كوميدي بعد انفصال أحمد فهمي عن شيكو وهشام ماجد.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.
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