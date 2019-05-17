دار الإفتاء تُعلن قيمة زكاة عيد الفطر وتُحدد شروط إخراجها



الفقير الذى لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.



لا يوجد مانع شرعي من تعجيل زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد.



زكاة الفطر فرض على كل مسلم ومسلمة، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته وهم الأبناء والزوجة ووالده ووالدته إذا كانا فقيرين.



لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين فى بطن أمه إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.



لا تجب الزكاة عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يوم فى شهر رمضان.



زكاة الفطر تكون طهرة للصائم عن اللغو والرفث خلال شهر رمضان.



زكاة الفطر يتم إخراجها للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفى الرقاب، والغارمين، وفى سبيل الله، وجميع المذكورين فى آية مصارف الزكاة.



آية مصارف الزكاة كما جاء فى سورة التوبة الآية 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].



أعلنت دار الإفتاء المصرية فى بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عن قيمة زكاة الفطر عن شهر رمضان 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية، حيث حددت مقدار زكاة الفطر هذا العام 13 جنيهًا عن الفرد الواحد كحد ادني وأكدت على أنه يجب إخراج الزكاة قبل صلاة عيد الفطر المبارك.كما حددت دار الإفتاء المصرية فى بيانها عن الشروط التى يجب توافرها عند إخراج زكاة الفطر لمستحقيها والتي جاءت على النحو التالي:يجوز إخراج زكاة الفطر مال نقدي بدلًا من الحبوب للتيسير والتسهيل على مستحقي الزكاة.